Vallée d’Aoste: Abandonné depuis sept ans, le chantier du tunnel d’Etroubles relancé

Vallée d’Aoste : Abandonné depuis sept ans, le chantier du tunnel d’Étroubles relancé

Ce sont d’abord des infiltrations d’eau qui ont ralenti le chantier puis la faillite de l’entreprise exploitante a totalement stoppé l’avancée des travaux, raconte le Nouvelliste. Le trajet se fait donc toujours au travers des deux villages de Saint-Oyen (IT) et Étroubles. Une route sinueuse qui voit transiter 700’000 véhicules par an sur un tracé compliqué et qui est le théâtre de nombreux accidents, notamment celui d’un autobus de supporters neuchâtelois de la Juventus en 2008 . Ce jour-là, deux personnes avaient perdu la vie.