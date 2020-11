Danemark : Abattage de visons: «Nous avons commis une erreur»

Le ministre danois de l’Agriculture a reconnu mardi que la campagne d’abattage généralisé visant à combattre une mutation problématique du coronavirus n’était pas légalement fondée.

«Même si on est pressés (…) il faut être clair sur ce qui nécessite une nouvelle loi, cela n’a pas été le cas», a-t-elle dit devant les députés.

Continuer l’abattage

La semaine dernière, le Danemark avait ordonné l’élimination de tous ses visons – soit entre 15 et 17 millions de têtes – à la suite de la découverte d’une mutation du nouveau coronavirus transmissible à l’homme chez ces mammifères, qui pourrait compromettre l’efficacité d’un futur vaccin humain.

Le virus mutant, appelé «Cluster 5», a été décelé chez douze personnes, toutes dans le Jutland du Nord, une région du nord-ouest du pays. Des restrictions drastiques ont été imposées jeudi pour un mois dans les sept communes où le plus de cas dans les élevages ont été déclarés.

«Je pense que c’est nécessaire. Nous parlons d’un virus mutant qui a commencé dans le Jutland du Nord et nous allons nous en débarrasser dans le Jutland du Nord», a déclaré à l’AFP Birgit Hansen, maire de la commune de Frederikshavn.

«Aider la santé publique»

«C’est malin de la part du gouvernement de dire qu’ils ne nous obligent pas mais qu’ils voudraient qu’on le fasse, en nous parlant comme ça, comment on va nous indemniser?», s’interroge Erik Wammen, un éleveur du Jutland de 62 ans.

Aucun nouveau cas humain de «Cluster 5» n’a été enregistré ces derniers jours, et les douze cas remontent à septembre et ne sont plus actifs, laissant l’espoir d’une disparition de la souche en question.