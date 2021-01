Émeutes au Capitole : «Abattez-le avec sa propre arme!»

Inspecteur à la brigade des stupéfiants, Michael Fanone s’est rué au Capitole pour prêter main-forte à ses collègues lors de l’intrusion. Il a cru y laisser sa vie.

Alors que Washington se barricade, à quelques jours de la cérémonie d’investiture du président élu Joe Biden, le traumatisme des émeutes du 6 janvier est encore bien présent dans les têtes des policiers intervenus ce jour-là. L’officier Michael Fanone, qui a bien cru perdre la vie au Capitole, a livré un témoignage glaçant à CNN . Inspecteur à la brigade des stupéfiants, l’Américain a quitté son bureau et s’est précipité sur les lieux de la manifestation avec son binôme dès qu’il a appris que la situation avait dégénéré.

«Merci, mais allez vous faire foutre d’être là»

Dans un premier temps, Michael Fanone a songé à ouvrir le feu, mais il n’avait pas assez de munitions et craignait d’être à nouveau pris pour cible – voire tué – par les assaillants. «Donc, l’autre option à laquelle j’ai pensé a été d’essayer de faire appel à l’humanité de quelqu’un. Je me souviens juste d’avoir crié que j’avais des enfants. Et ça a semblé fonctionner», témoigne l’officier. Un groupe de manifestants a alors formé un cercle autour de lui en attendant l’arrivée de renforts. Une initiative qui lui a probablement sauvé la vie. «Merci, mais allez vous faire foutre d’être là», a lancé le policier aux émeutiers.