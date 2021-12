Première ministre danoise : Abattre des millions de visons «était la bonne décision»

La Première ministre danoise s'est défendue devant une commission parlementaire de sa décision, illégale en 2020, d'abattre 15 millions de visons d'élevage pour éviter des mutations du Covid-19.

Mutation du Covid

Premier exportateur et deuxième producteur mondial de peaux de visons destinées au secteur du luxe, le Danemark avait en urgence annihilé ce secteur clé de son agriculture locale, au grand désespoir d’un millier d’éleveurs et de leurs familles. «Nous étions malheureusement contraints il y a un an de prendre cette décision de tuer tous les visons, et c’était la bonne décision», a déclaré Mme Frederiksen avant de s’engouffrer dans le tribunal, qui accueille l’audition par la commission. C’est la découverte d’une mutation problématique du coronavirus chez le vison – capable tant d’être contaminé par le Covid-19 que de contaminer l’homme – qui avait imposé ce choix brutal.