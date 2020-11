Vieux de plus de 120 ans et haut de 25 ans, le majestueux chêne du Cycle d’orientation (CO) de la Glâne va-t-il être abattu? Selon «La Liberté», le CO veut faire tomber l’arbre centenaire afin de faire passer des canalisations alors que Pro Natura s’oppose à l’abattage, estimant qu’il faut un autre tracé de chantier pour épargner le chêne.