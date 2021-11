États-Unis : Abattu par un collègue lors de son premier jour de travail

Un jeune homme de 29 ans qui effectuait sa première journée dans une usine de l’Alabama est mort sous les balles d’un autre salarié, mercredi.

Une usine de Pinson (Alabama) a été le théâtre d’un terrible drame, mercredi. Juste après minuit, un employé de 29 ans a reçu plusieurs balles dans le dos alors qu’il effectuait son premier jour de travail dans l’entreprise. À leur arrivée sur place, les policiers n’ont rien pu faire pour John Cole. Dexter Walker, 34 ans, a fui les lieux mais plusieurs témoins ont indiqué aux autorités qu’il s’agissait d’un autre salarié. L’homme a fini par revenir sur la scène de crime et s’est rendu, selon AL.com .

D’après un communiqué de la société Samuel Associated Tube Group, les deux individus se connaissaient en dehors du travail. Une information confirmée par l’agence AP, qui explique que la victime était le beau-père de l’enfant du tireur. En mars dernier, Dexter Walker avait accusé John Cole d’avoir étranglé son ado de 12 ans et de l’avoir menacé. «Mon fils m’a dit qu’il ne se sentait pas en sécurité dans la maison où il réside, et que son beau-père le maltraitait sans arrêt», avait-il déclaré.