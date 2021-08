États-Unis : Abattue par son propre enfant en pleine réunion Zoom

En Floride, une Américaine de 21 ans a été accidentellement abattue par son enfant en bas âge alors qu’elle participait à une vidéoconférence avec ses collègues.

(Image prétexte.) AFP

La police d’Altamonte Springs, dans la région d’Orlando, a confirmé l’information dans un communiqué de presse. Une jeune femme (21 ans) participait à une réunion en ligne avec des collègues mercredi matin lorsque ces derniers ont soudainement vu l’enfant en arrière-plan. Ils ont alors entendu un coup de feu et vu la femme tomber en arrière, pour ne jamais réapparaître à l’écran. La police et les services d’urgence ont été immédiatement prévenus.

A leur arrivée, ils n’ont pu que constater le décès de la jeune femme, mortellement blessée par balle à la tête par son tout-petit, l’âge précis n’ayant pas été communiqué. Une enquête a été ouverte, notamment sur le propriétaire de l’arme qui l’avait laissée dans l’appartement chargée et sans surveillance. Il s’agirait du partenaire de la victime, également père de ses deux jeunes enfants.

Accidents en hausse pendant la pandémie

Les accidents de tir impliquant des enfants sont relativement fréquents aux États-Unis. Selon le «Washington Post», près de 850 personnes ont été tuées dans de tels incidents depuis 2015. Le média américain, se référant à une étude récemment publiée dans la revue «Pediatrics», mentionne par ailleurs que les blessures par balle chez les enfants ont augmenté de près de 40 % en 2020. Cette «flambée des chiffres» a coïncidé avec une augmentation record des ventes d'armes à feu pendant la pandémie, ont déclaré les chercheurs. Bien que l'étude illustre une tendance alarmante, des recherches supplémentaires demeurent nécessaires pour établir dans quelle mesure ces blessures pourraient être liées à la pandémie et aux achats d'armes à feu.

«En attendant, il est absolument impératif que nous donnions la priorité au conseil aux parents et aux autres tuteurs sur le stockage en toute sécurité des armes à feu», a déclaré Kelsey Gastineau, auteur principal de l'étude et médecin pédiatrique dans un hôpital pour enfants. À long terme, plaider pour une recherche continue sur la sécurité des armes à feu et soutenir une législation responsable pourrait faire une différence significative, ont déclaré les auteurs dans l'étude.

Un débat récurrent

Les fusillades, véritable fléau aux Etats-Unis, viennent régulièrement relancer le débat sur la prolifération des armes à feu dans le pays, sans guère d’avancée concrète pourtant, les gouvernements successifs ayant à ce jour été impuissants à l’endiguer.

En mars 2021, le président Joe Biden avait réclamé l’interdiction des fusils d’assaut après une nouvelle tuerie qui avait fait dix morts dans un supermarché du Colorado. Début avril, il en appelait de nouveau à l’interdiction des fusils d’assaut pour les particuliers. «La violence par arme à feu dans ce pays est une épidémie, c’est une honte internationale», avait-il déclaré, tout en dévoilant des mesures ciblées pour encadrer l’accès aux armes à feu sur le sol américain. Ces mesures ont toutefois pour le moment une portée réduite. Enfin, en juin, le président américain avait présenté de nouvelles mesures, sur fond d’augmentation de la criminalité à travers les États-Unis.

Un arrêt fait l’effet d’une provocation

Dix jours après une fusillade qui avait fait neuf morts à San José le 26 mai 2021, le juge Roger Benitez avait provoqué l’indignation en annulant l’interdiction des fusils d’assaut en Californie, pourtant en vigueur depuis trente-deux ans dans cet Etat, la déclarant non constitutionnelle. Ce magistrat s’était déjà distingué par plusieurs décisions qui avaient beaucoup plu à la National Rifle Association, le lobby américain des armes (par exemple, en 2020, lorsqu’il avait cassé la loi imposant aux armuriers de vérifier les antécédents judiciaires des acheteurs de munitions).

Cette fois-ci, Roger Benitez a déclaré que le fusil AR-15 n’était ni un bazooka ni une mitrailleuse. «C’est un fusil plutôt ordinaire, moderne et populaire.» En fait, «il s’apparente au couteau suisse»: «Bon pour la maison et pour le champ de bataille.» Le gouverneur Gavin Newsom s’était indigné de pareille banalisation. «L’AR-15 n’est pas un couteau suisse», avait-il réagi, en faisant la liste de quelques-unes des fusillades les plus meurtrières de ces dernières années, toutes commises à l’aide de fusils d’assaut.

Pour l’heure, nombreux sont les Américains qui restent très attachés à leurs armes. Et beaucoup se sont précipités pour en acheter davantage depuis le début de la pandémie et plus encore lors des manifestations antiracistes du printemps 2020 et des tensions électorales de l’automne.