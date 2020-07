Electrotechnique

ABB affiche une résistance insoupçonnée au 2e trimestre

Le groupe zurichois a multiplié par quatre son bénéfice net et tant les commandes que les livraisons dépassent les projections.

Le conglomérat d’électrotechnique et d’automation ABB a engrangé entre avril et fin juin pour 6,05 milliards de dollars d’entrées de commandes et pour 6,15 milliards de recettes. Nonobstant des reculs de respectivement 18% et 14%, la demande et les livraisons dépassent allègrement les projections du consensus.