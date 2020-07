Cession à Hitachi

ABB confirme le cadeau aux actionnaires

Entre 7,6 et 7,8 milliards de francs finiront dans les poches des actionnaires après la cession de l'unité Réseaux électriques du groupe zurichois à Hitachi.

Un montant entre 7,6 et 7,8 milliards de francs sur un total de 8,62 milliards, finira ainsi dans les poches des actionnaires, indique mercredi ABB. Le groupe entend lancer un programme de rachat d'actions à hauteur de 10% du capital-actions après la publication des résultats au 2e trimestre.

Une coentreprise – Hitachi ABB – a été créée et a débuté ses activités, avec 36'000 employés et des recettes annuelles de 10 milliards de dollars. Elle est dirigée par Claudio Facchin et est présente dans 90 pays.