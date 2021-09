Musique : Abba renoue avec le succès, 40 ans après

Le légendaire groupe de pop suédois Abba est en voie de revenir dans le Top 10 des singles au Royaume-Uni, avec deux nouveaux titres tirés de son prochain album «Voyage». Une première depuis 40 ans.

«I Still Have Faith in You» («Je crois toujours en toi») et «Don’t Shut Me Down» («Ne me rejette pas») se classent respectivement au 6e et 7e rang des charts britanniques, selon des estimations publiées dimanche et basées sur les premières ventes et diffusions en streaming. Le classement officiel sera publié vendredi.