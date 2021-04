Palestine : Abbas annonce un report des premières élections en 15 ans

Tant que la tenue du scrutin n’était pas «garantie» à Jérusalem Est, qui est annexée par Israël, le président palestinien ne souhaite pas organiser les élections prévues le 22 mai.

Plus tôt en soirée, le président palestinien avait déclaré que ces élections pouvaient avoir lieu si l’État hébreu donnait son feu vert dans les prochains jours à la tenue du vote à Jérusalem Est, avant d’annoncer plus tard un report du scrutin à une date indéterminée.

Un temps nouveau?

Les rumeurs fusent de toutes parts depuis plusieurs semaines à propos de la tenue ou non des législatives du 22 mai, puis d’une présidentielle en juillet, selon le calendrier annoncé par Mahmoud Abbas, dans le cadre d’un accord de réconciliation entre son parti laïc, le Fatah, et les islamistes du Hamas.

Après les dernières élections législatives, en 2006, les tensions entre le Fatah et le Hamas avaient mené à des affrontements musclés et à une scission géographique du pouvoir entre l’Autorité palestinienne, contrôlée par le Fatah et qui siège en Cisjordanie occupée, et le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza.