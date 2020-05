Conflit israélo-palestinien

Abbas menace de cesser de coopérer avec Israël et les USA

Si l’annexion des territoires de Cisjordanie se confirme, le président palestinien menace de cesser sa coopération sécuritaire avec Israël et les États-Unis.

Le gouvernement palestinien est «absous, à partir d’aujourd’hui, de tous ses accords et ententes avec les gouvernements américain et israélien, et de toutes ses obligations basées sur ces ententes et ces accords, y compris celles relatives à la sécurité», a déclaré Mahmoud Abbas.