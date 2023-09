Un moine accusé d'abus sexuels au sein d'un monastère à Fribourg

Les faits évoqués sont aujourd’hui proscrits et ne peuvent pas être poursuivis en justice.

Les faits présumés remontent à plus de trente ans. Parti de la communauté d’Hauterive et de l’état religieux en 1996, un ancien moine est aujourd’hui soupçonné d’avoir commis des violences sexuelles à l’égard de femmes majeures au sein du culte dans les années 80-90. Le supérieur actuel Dom Marc de Pothuau a reçu pour la première fois le témoignage d’une victime en juillet 2019. Cinq autres ont été répertoriés en 2023. Les faits évoqués sont aujourd’hui prescrits selon la police cantonale fribourgeoise et ne peuvent donc pas être légalement poursuivis, mais l’abbaye tient tout de même à rétablir la vérité: «Nous espérons qu’en le reconnaissant publiquement, la communauté d’Hauterive puisse contribuer à aider [les victimes] un tant soit peu», écrit Dom Marc de Pothuau dans un communiqué paru lundi. C’est pourquoi le monastère a lancé un appel à témoins.