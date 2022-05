Etats-Unis: Abbott présente ses excuses pour la pénurie de lait pour bébé

États-Unis : Abbott présente ses excuses pour la pénurie de lait pour bébé

Devant le Congrès américain, un responsable de l’entreprise Abbott s’est engagé à qu’une telle pénurie de lait pour bébé «ne se reproduise plus jamais».

Une première cargaison de lait est arrivée dimanche, avec plus de 31 tonnes de boîtes de lait.

«Nous sommes profondément désolés et nous nous engageons à faire en sorte qu’une pénurie comme celle-ci ne se reproduise plus jamais», a promis Christopher Calamari, le directeur exécutif d’Abbott Nutrition lors d’une audition devant une commission du Congrès. «Cela prendra du temps» pour regagner la confiance des familles, a-t-il poursuivi tout en soulignant que le groupe faisait tout ce qu’il pouvait pour résoudre cette crise.

Les États-Unis connaissent depuis plusieurs mois une pénurie de lait pour bébé, causée par des problèmes d’approvisionnement et de main-d’œuvre liés au Covid-19, puis aggravée par la fermeture, en février, d’une usine du fabricant Abbott dans le Michigan, après un rappel de produits soupçonnés d’avoir provoqué la mort de deux nourrissons.

«Choquants»

Selon lui, ses équipes ont conclu à une faible culture de la sécurité pour la fabrication d’un produit pourtant «essentiel» et vital pour «les personnes les plus précieuses». «Nous continuons de croire qu’il n’y a aucune preuve concluante pour lier nos produits» aux maladies infantiles et aux décès imputés à la bactérie Cronobacter sakazakii, qui a été trouvée dans une zone de l’usine d’Abbott à Sturgis, a pourtant déclaré le dirigeant d’Abbott.