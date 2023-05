La chaîne ABC prépare un Bachelor pour les seniors

La famille du «Bachelor» américain, à laquelle a appartenu le jeune marié Colton Underwood, est sur le point de s’agrandir. Alors qu’elle compte déjà cinq émissions dérivées en plus de l’originale, la franchise accueillera bientôt un nouveau membre, a appris le «Hollywood Reporter». Intitulé «The Golden Bachelor», le programme sera destiné aux personnes célibataires de 60 ans et plus.