L'assaillant d'Annecy: Abdalmasih H., un réfugié syrien en errance

Geste de désespoir, crise de folie? Difficile d’expliquer pourquoi Abdalmasih H. , un réfugié syrien en errance en France après plusieurs années de stabilité en Suède, a brusquement attaqué au couteau six personnes, dont quatre enfants en bas âge, jeudi matin dans un parc d’Annecy (est de la France). L’homme né en 1991 est arrivé en octobre dernier dans la paisible ville de Haute-Savoie, au cœur des Alpes. Il n’était connu d’aucun service de renseignement et sans antécédent psychiatrique connu.

Depuis son interpellation, il n’a pas donné d’explication sur son geste et a fait «obstruction à la garde à vue», notamment en se «roulant par terre», selon une source proche de l’enquête. Il devait être soumis dans la journée à un examen psychiatrique qui déterminera s’il y a eu ou pas altération du discernement. De lui, on sait qu’il est chrétien, qu’il a un enfant de trois ans et qu’il a divorcé l’an dernier après plusieurs années de vie de famille. Son ex-épouse est une Syrienne réfugiée comme lui qui a obtenu la nationalité suédoise.