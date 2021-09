Attentats de 2016 à Bruxelles : Abdeslam et neuf autres inculpés renvoyés devant la cour d’assises

Le djihadiste franco-marocain, actuellement jugé à Paris pour les attaques du 13 novembre, va repasser devant la justice belge pour son implication dans les attentats qui ont frappé Bruxelles en 2016.

Aéroport et métro de Bruxelles

Ce matin-là, deux djihadistes s’étaient fait exploser à l’aéroport international de Bruxelles-Zaventem, et un troisième dans le métro de la capitale belge. Bilan: 32 morts et plus de 340 blessés.