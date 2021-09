Procès du 13-Novembre - Abdeslam hurle: «C’est quand qu’on aura la parole?!»

Procès du 13-Novembre : Abdeslam interrompt le premier enquêteur à la barre

un responsable de la police antiterroriste était en train de témoigner quand Salah Abdeslam s’est mis à hurler «c’est quand qu’on aura la parole?!» Une intervention qui n’a pas perturbé le témoin.

«On est parti, on commence»… Au procès des attentats du 13-Novembre, un responsable de la police antiterroriste a raconté dans le détail la chronologie d’une «enquête totale», qui n’a laissé que peu de zones d’ombre, pour remonter la trace des commandos, des logisticiens et des donneurs d’ordre.

«En quatre ans il a pu être identifié l’ensemble des auteurs, leurs complices, le commanditaire en Syrie, les périples à travers l’Europe pour ramener les commandos de terroristes, et l’inscription de ces attaques dans une campagne plus large d’attentats», résume à la barre «Sdat 99», l’identification sous laquelle dépose le policier, à visage découvert.

Un exposé de 4 heures

Enquêteurs face à des «scènes indicibles»

Plus de 1000 enquêteurs ont été mis sur le pont et confrontés à des «scènes indicibles», précise le policier. Il raconte tout, dans les moindres détails: les boulons projetés «à 40 mètres» du corps du premier kamikaze du Stade de France, les «130 munitions retrouvées devant le Carillon et le Petit Cambodge, «qui témoignent de l’intensité de la fusillade». «Les douze djihadistes, récupérés en cinq convois» par Salah Abdeslam, les faux documents d’identité utilisés par la cellule «tous produits au même endroit», ou encore le détecteur d’explosif «qui va saturer tellement il y a de TATP stocké» dans une des planques.

«Taisez-vous M. Abdeslam»

L’État islamique parle de «huit frères» et d’un attentat dans le XVIIIe arrondissement de Paris, dit-il. «Nous comprenons qu’un terroriste est en fuite». Salah Abdeslam, dont le rôle exact le soir du 13-Novembre reste flou, a été exfiltré vers la Belgique après les attentats et arrêté après quatre mois de cavale.

C’est au tour de ses avocats de se lever. «Cela devait être une présentation générale, et là on est dans le détail du détail», proteste Me Martin Vettes. Un «doublon», «encore plus pointilleux» du volumineux rapport fait par le président neuf heures durant, entre vendredi et lundi en première partie d’audience, abonde Me Olivia Ronen.