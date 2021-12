Procès du 13-novembre : Abdeslam positif au Covid, les débats ne reprendront pas avant le 13 janvier

La suite du procès des attaques de 2015 à Paris, prévue pour le 4 janvier, devrait être reportée, le principal accusé devant rester en isolement sanitaire, a fait savoir le président du tribunal de Paris.

Le président justifie cette suspension par la durée de l’isolement sanitaire de l’accusé (17 jours): «En l’état et sauf élément nouveau nous ne pourrions donc reprendre les débats que le 13 janvier: je vous confirmerai cette nouvelle donnée, (mardi) 4 au plus tard», écrit Jean-Louis Périès.

Salah Abdeslam est détenu dans la prison de Fleury-Mérogis, au sud de Paris. Or, plusieurs foyers de contaminations y ont été détectés et un dépistage massif des détenus et du personnel est en cours jusqu’à lundi, selon une source syndicale.

17 jours en isolement

La Cour d’assises spéciale juge depuis le 8 septembre et jusqu’à fin mai vingt accusés, dont quatorze présents à l’audience, soupçonnés d’être impliqués à divers degrés dans la préparation des attaques jihadistes les plus meurtrières jamais perpétrées en France, qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés à Paris et Saint-Denis en novembre 2015.