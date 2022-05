Genève : Abeilles menacées par une maladie «très contagieuse»

Quatre foyers de loque ont été découverts sur la rive gauche depuis le début du printemps. Une interdiction de déplacer les ruches a été prononcée dans les zones concernées.

Le Service de consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) a prononcé l’interdiction de déplacer des ruchers dans un rayon de 1 à 2 km autour des zones touchées, soit les communes de Vandoeuvres, Cologny, Thônex, Choulex, Puplinge et Hermance. Cette mesure temporaire , annoncée fin mai sur le site du SCAV, durera au minimum trente jours.

Dernière épidémie en 2019

Les loques américaine et européenne sont très contagieuses. Elles se transmettent par contact direct entre les abeilles, mais également via les cadres de ruches et ustensiles apicoles. Ces épizooties peuvent décimer des ruchers entiers, mais ne présentent aucun danger pour l’homme. La dernière épidémie «loqueuse» de cette ampleur, observée à Genève, remonte à 2019 et concernait la région ouest du canton.