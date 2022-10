États-Unis : Abigail Breslin révèle avoir été victime de violences

«Tout avait commencé de manière parfaite, j’étais tellement amoureuse. Malheureusement, mon agresseur a profité de mon innocence et de ma naïveté et la relation est devenue violente», a commencé par écrire Abigail, ajoutant qu’elle était régulièrement battue, enfermée dans une pièce et qu’elle cachait ses blessures avec du maquillage. Les violences ont également été verbales, a poursuivi l’Américaine, si bien qu’elle a fini par se sentir laide, détestée et indigne d’amour.