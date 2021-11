Ethiopie – Abiy Ahmed à la tête de la «contre-offensive» contre les rebelles

Éthiopie : Abiy Ahmed à la tête de la «contre-offensive» contre les rebelles

Selon un média d’État, le Premier ministre éthiopien s’est rendu au front contre les rebelles du Tigré qui menacent de prendre la capitale. Le patron de l’ONU a de son côté appelé à un cessez-le-feu.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, en visite en Colombie, a lancé mercredi soir un «appel urgent» à un «cessez-le-feu immédiat et inconditionnel afin de sauver» le pays, après plus d’un an d’un conflit marqué par le spectre de la famine.

Abiy Ahmed, Prix Nobel de la paix 2019, «mène maintenant la contre-offensive» et «dirige le champ de bataille depuis hier», a rapporté Fana Broadcasting Corporate, affirmant qu’à Addis Abeba le vice-Premier ministre Demeke Mekonnen gère désormais les «affaires courantes». Il n’était pas possible de savoir exactement où se trouvait Abiy Ahmed, un ancien opérateur radio de l’armée devenu lieutenant-colonel. Fana n’a pas diffusé d’images de lui sur le terrain.

La guerre a démarré au Tigré en novembre 2020 lorsque Abiy Ahmed y a envoyé l’armée fédérale afin d’en destituer les autorités, issues du Front de libération du Tigré (TPLF), qui défiaient son autorité et qu’il accusait d’avoir attaqué des bases militaires. Abiy Ahmed avait proclamé la victoire trois semaines plus tard, après la prise de la capitale régionale Mekele. Mais, en juin, le TPLF a repris l’essentiel du Tigré et poursuivi son offensive dans les régions voisines de l’Amhara et de l’Afar. Cette semaine, le TPLF a affirmé contrôler Shewa Robit, à 220 km au nord-est d’Addis Abeba.