Ethiopie : Abiy Ahmed ordonne l’offensive finale

Après un ultimatum de 72 heures, le Premier ministre éthiopien a demandé à l’armée de passer à la «phase finale» de l’attaque contre les autorités du Tigré.

«Clique criminelle»

Le Premier ministre – qui affirme également que des «milliers de combattants du TPLF se sont rendus» sans que ce soit vérifiable – appelle «les habitants de Mekele et ses environs à déposer les armes, à se tenir à l’écart des cibles militaires et à prendre toutes les précautions nécessaires».

Région coupée du monde

Il est impossible de savoir dans l’immédiat si des opérations militaires contre Mekele ont effectivement commencé, le Tigré étant quasiment coupé du monde depuis le début du conflit, rendant difficile la vérification sur le terrain et de source indépendante des affirmations de l’un et l’autre camp.

Il n’était notamment pas possible de savoir jeudi à quelle distance de la ville se trouve l’armée fédérale qui, ces derniers jours, affirmait converger vers Mekele, tandis que le TPLF assurait lui infliger plusieurs revers. Des diplomates ont indiqué mercredi à l’AFP que les forces fédérales se trouvaient à au moins 30 km au nord et au sud de Mekele.

«Affaires internes»

A l’orée de la quatrième semaine d’offensive militaire contre le TPLF, M. Abiy fait face à des pressions croissantes de l’ONU et de plusieurs pays, inquiets des conséquences sur les civils d’un assaut sur Mekele et de possibles «crimes de guerre», ainsi que des risques que le conflit dégénère en affrontements communautaires dans un pays mosaïque de près de 80 peuples.

Jeudi, Human Rights Watch (HRW) a rappelé que «les lois de la guerre limitaient les attaques aux ‹objectifs militaires’» et «imposaient aux parties l'obligation de différencier civils et combattants".

Distribution de nourriture

Le gouvernement fédéral a affirmé jeudi avoir commencé «la distribution de nourriture, médicaments, eau potable et denrées non alimentaires» aux civils déplacés «dans les zones du Tigré sous (son) contrôle» et promis «l’ouverture d’une voie d’accès humanitaire». Il se dit «déterminé à travailler avec les agences de l’ONU et autres organisations humanitaires».