Genève : Abo annuel des TPG: la Ville étend l’aide aux plus jeunes

La subvention accordée aux jeunes pour un abonnement Unireso profitera aux enfants dès 6 ans, au lieu de 12 ans jusqu’ici.

Les plus jeunes bénéficient désormais d’un rabais de 100 francs pour un abo annuel aux transports publics.

L’aide de la Ville de Genève pour les abonnements annuels Unireso «Tout Genève» de la catégorie Junior a été élargie. Désormais, les 6-12 ans pourront profiter de cette subvention qui permet d’acquérir le sésame pour 300 francs au lieu de 400. Auparavant, seuls les 12-24 ans étaient concernés. Pour la maire de la Ville de Genève, Frédérique Perler, il s’agit notamment d’«insuffler, dès le plus jeune âge, le réflexe de recourir aux transports publics pour se déplacer».

Près de 7500 rabais en 2021

En 2021, près de 7500 jeunes ont profité de cette mesure, soit 30% de plus que l’année précédente, indique la Ville. Celle-ci remarque que la possibilité nouvelle d’acheter l’abonnement directement en ligne a rencontré un «intérêt marqué», avec un tiers des ventes réalisé par ce canal avec un octroi de la subvention automatisé.

Par ailleurs, deux tiers des ventes annuelles d’abonnements sont réalisés entre août et octobre, soit la période des rentrées scolaires et universitaires. «Cela démontre que les jeunes en formation constituent un profil de pendulaires et que l’abonnement «Tout Genève» offre une réponse concrète pour leurs déplacements quotidiens», note encore la Municipalité.