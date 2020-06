Etats-Unis

Abolition de l’esclavage: la commémoration a un goût amer

Les Etats-Unis ont commémoré vendredi l'abolition de l'esclavage en pleine période de tensions et de prise de conscience des discriminations persistantes subies par la communauté noire.

Drames

«Inimaginable injustice»

Même s'il a dénoncé les morts de George Floyd et Rayshard Brooks, Donald Trump a suscité les critiques en s'en prenant aux manifestants. Le président organise samedi un grand meeting de campagne à Tulsa, dans l'Oklahoma. Il avait suscité l'indignation en choisissant la date du 19 juin et a dû le reporter au lendemain.

Plus de 100'000 personnes sont attendues à Tulsa et par crainte de débordements, le maire a décrété un couvre-feu partiel jusqu'à dimanche. Donald Trump a toutefois annoncé vendredi que cette mesure avait été levée. «Amusez-vous. Merci au maire Bynum», a-t-il ajouté à l'adresse de ses supporters.

Déboulonnage

Les appels se sont multipliés pour le déboulonnage de monuments à la gloire de généraux et responsables confédérés lors de la Guerre de sécession (1861-1865), qui pullulent dans le sud du pays, et certains ont été détruits.

Malgré les avancées obtenues avec le mouvement pour les droits civiques dans les années 1950 et 1960, la minorité noire (13% de la population) est la grande oubliée de la prospérité. Plus pauvre, plus malade, elle est sous-représentée au niveau politique et victime d'incarcérations de masse.