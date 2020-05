fermetures

Abonnements et bons: le client quasi toujours gagnant

La plupart des prestataires de services prolongent les abos et bons cadeaux de l’équivalent de la durée des fermetures. Tout le monde en ressort gagnant.

Fitness, cinémas, restaurants, transports… avec les mesures anti-coronavirus, des centaines de milliers de Suisses se sont retrouvés presque du jour au lendemain détenteurs d’abonnements ou de bons cadeaux pour des services dont ils n’avaient soit plus besoin, soit auxquels ils ne pouvaient plus accéder pour cause de fermeture.