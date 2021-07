Émirats arabes unis : Abou Dhabi réduit de 90% les coûts d’installation des entreprises

Cet État du Golfe est déjà considéré comme un paradis fiscal. L’impôt sur les entreprises y est très faible, voire inexistant.

Les autorités d’Abou Dhabi ont annoncé une réduction de «plus de 90%» des frais d’installation des entreprises dès mardi pour «accroître la compétitivité régionale et internationale» de la capitale des Émirats arabes unis, pays déjà considéré comme un paradis fiscal. Les initiatives se sont récemment multipliées dans cet État du Golfe, où l’impôt sur les entreprises est très faible, voire parfois inexistant, pour attirer encore davantage les investisseurs dans les sept principautés membres de la Fédération, dont Abou Dhabi et Dubaï.

«Les frais d’installation d’une entreprise dans l’émirat d’Abou Dhabi ont été réduits à 1000 dirhams (environ 250 francs), soit une réduction de plus de 90%», a annoncé dimanche soir le bureau de la communication du gouvernement local. La baisse, qui implique la suppression de certains frais – en majorité des frais d’enregistrement auprès des autorités, d’inscription auprès de la chambre de commerce et des taxes municipales –, sera impliquée dès mardi, a-t-il précisé dans un communiqué.

«Cette mesure permettra de faciliter considérablement les affaires dans l’émirat et d’accroître sa compétitivité aux niveaux régional et international», a fait valoir le bureau de communication du gouvernement local. «Notre objectif est de créer un environnement commercial florissant qui encourage la croissance et l’innovation», a déclaré Mohamed Ali al-Chorafa, président du département du développement économique d’Abou Dhabi.

«Impôts inexistants ou insignifiants»

Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les Émirats figurent dans la liste des paradis fiscaux, avec des «impôts inexistants ou insignifiants». Le pays a récemment lancé d’autres réformes. Depuis le 1er juin, les étrangers peuvent créer une entreprise et en détenir la totalité du capital (contre 49% maximum auparavant), ce qui n’était jadis possible que dans certaines zones franches. Traditionnellement en concurrence, Abou Dhabi et Dubaï accueillent déjà les bureaux régionaux de milliers d’entreprises. En juin, le gouvernement de Dubaï avait annoncé une série de directives «visant à réduire le coût des affaires» et qui doivent être mises en place d’ici mi-septembre.