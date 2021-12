Genève – Abreuver les rivières en hiver pour les mieux les remplir en été

Le débit de l’Aire peut tomber à 20 litres par seconde l’été dans certains endroits. Enrico Gastaldello Azzurromatto

Des étés marqués par des périodes de sécheresse, avec des rivières et un écosystème en souffrance en raison de débits pas assez élevés. Si 2021 a fait figure d’exception avec ses pluies abondantes, les conséquences du réchauffement climatique se font sentir depuis plusieurs années sur les cours d’eau genevois durant la saison estivale . En 2019 et 2020, les autorités avaient dû mettre à ban une partie de l’Allondon pour préserver la faune et la flore.

Injecter de l’eau supplémentaire

L’É t at t ravaille actuellement sur plusieurs pistes. L’une d’elles concerne l’Aire et la Drize. Il est prévu de profiter des périodes de précipitations, soit l’hiver, pour injecter à certains endroits de l’eau supplémentaire dans la couche superficielle de la nappe phréatique, plus perméable. Une goutte mettant plusieurs mois à passer à travers cette nappe, le surplus permettra de combler le déficit d’eau en été, explique Guillaume Marsac, attaché de direction de l’Office cantonal de l’eau au Département du territoire. « Potentiellement, on pourrait prélever de l’eau soit dans la rivière, soit dans la nappe phréatique, indique-t-il. On pourrait utiliser d’anciens forages, en e mployant des pompes et des tuyaux. Nous faisons des études pour voir combien d’eau nous pouvons injecter au maximum. »

Débit deux fois plus élevé

Le but est d’essayer de reconstituer des débits d’étiage (soit les débits minimaux d’un cours d’eau) les plus naturels possibles. Un seuil a été fixé pour l’Aire: assurer au mieux sur certains tronçons 40 litres par seconde, alors que la rivière peut descendre à un débit de 20 litres par seconde environ durant la saison estivale, selon les endroits et par secteurs. Avec un tel seuil, poursuit Guillaume Marsac, « on maintiendrait un débit minimum pour préserver une vie aquatique et une biodiversité satisfaisantes » .

À ciel ouvert en 2025

Si le procédé peut être répété sur d’autres cours d’eau, l’Aire et la Drize ont été choisies en priorité, notamment en raison du fait qu’il est prévu de les mettre à ciel ouvert en 2025 dans le futur quartier Praille-Acacias-Vernets, la Drize rejoignant l’Aire à cet endroit. Les coûts sont en cours d’évaluation. Des autorisations pourraient être obtenues d’ici au printemps pour des travaux d’ici à 2023.