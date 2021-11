Genève – Absences repetees du patron de l’Office de la detention

Le directeur de l’Office cantonal de la détention (OCD), Philippe Bertschy, a manqué plusieurs séances de travail ces derniers jours, notamment une, lundi, avec le procureur général. Il s’est fait remplacer et annoncer absent. Parallèlement, le Conseil d’Etat vient de recevoir l’audit commandé dans le but d’analyser la mise en œuvre de la très contestée réforme de la prison de Champ-Dollon, intitulée «Ambition». Les conclusions de ce document demeurent inconnues, mais d’après certains bruits de couloir, elles confirment la substance des doléances exprimées par les gardiens cet été. Celles-ci avaient déjà provoqué, début septembre, le départ du directeur de l’établissement carcéral, Martin von Muralt.

Pour rappel, ce dernier faisait face à une fronde des seize plus hauts cadres de Champ-Dollon. Ceux-ci avaient demandé au conseiller d’Etat Mauro Poggia, chargé de la Sécurité, la mise sous tutelle de la prison. Ils dénonçaient un management cassant, dépourvu d’écoute et prompt aux menaces. Par ailleurs, ils critiquaient durement «Ambition», jugeant que son déploiement, faute de ressources, nuisait à la sécurité de l’établissement – notamment en réduisant le nombre de gardiens au contact des détenus. Très remontés contre Martin von Muralt, les agents de détention estimaient aussi que l’OCD avait une lourde responsabilité dans ce qu’ils considèrent être un fiasco. Ils accusaient l’office de faire la sourde oreille et de soutenir à marche forcée la mise en œuvre de la réforme.