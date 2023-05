États-Unis: Absent à son procès pour viol, Trump s’exprime par vidéo

Le procès doit reprendre lundi avec les plaidoiries finales des avocats des deux parties. Puis le jury se retirera pour décider si l’ancien président doit payer des dommages et intérêts à E. Jean Carroll, qui l’accuse depuis 2019 de l’avoir violée au printemps 1996 dans la cabine d’essayage d’un grand magasin de luxe new-yorkais, Bergdorf Goodman, et de l’avoir diffamée quand elle est sortie du silence.

«Menteuse» et «malade»

En l’absence de Donald Trump, qui compte reconquérir la Maison-Blanche en 2024, les jurés se sont contentés d’extraits de sa déposition durant la procédure, via une audition enregistrée en octobre dernier. «C’est une menteuse et c’est vraiment une malade (…) Je pense qu’elle est malade, elle a des troubles mentaux», y répète l’ancien président, veste bleue et cravate bleue sur une chemise blanche. Il réitère qu’il ne connaît pas E. Jean Carroll, à l’époque chroniqueuse dans le magazine «Elle», et réaffirme plusieurs fois qu’elle n’est «pas (son) genre».