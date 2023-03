Hockey sur glace: Absent des débats, Ajoie entame mal ses play-out

Dix jours après sa dernière sortie – une défaite 3-2 à Genève pour boucler sa saison régulière –, l’équipe dirigée par Julien Vauclair est passée totalement à côté de son sujet sur la glace bernoise. Dès les premiers shifts de la rencontre, Jérôme Leduc – qui disputait son premier match depuis le 23 décembre dernier et une commotion subie face à Lausanne – et ses partenaires ont fait preuve d’une grande fébrilité. L’arrière-garde ajoulote est ainsi apparue grandement empruntée lorsqu’elle était en possession de la rondelle et qu’il s’agissait de construire le jeu depuis derrière.