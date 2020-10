Genève largement au-dessus du niveau national

Le taux d’absentéisme dans le canton de Genève est supérieur au niveau suisse. En effet, selon l’Office fédéral de la statistique, en 2019, les taux nationaux d’absences pour des raisons de santé sont les suivants: 1,9% dans les domaines des arts, loisirs, ménages privés et autres, 2,0% pour les activités spécialisées, scientifiques et techniques et 2,1% dans l’information et la communication. Les secteurs les plus touchés sont l’agriculture et la sylviculture avec un taux de 4,6% et la construction qui atteint 4,2%.