Genève : Absentéisme, violences: l’accueil des cas lourds de handicap mental inquiète

Les Établissements publics pour l’intégration (EPI) font face à un manque d’effectifs et à de nombreux incidents dans certains secteurs. La direction et des députés sont préoccupés.

Coups de poing et coups de pied constituent plus de la moitié des violences recensées.

Une quarantaine d’actes de violence sur des collaborateurs chaque mois, un taux d’absentéisme de près de 10%, des effectifs fatigués et en nombre insuffisant: c’est ce que rapporte samedi la «Tribune de Genève», dépeignant la situation dans certains secteurs des EPI genevois. Ceux-ci accueillent les cas les plus lourds d’adultes souffrant de handicap mental et psychique. Le secteur socio-éducatif est particulièrement touché. La directrice de l’institution, Magali Ginet Babel, admet avoir des craintes et plaide pour un renforcement de la collaboration entre l’ensemble des acteurs. Notamment pour la prise en charge d’entre 20 et 30 personnes, qui représentent des risques pour elles-mêmes, les autres usagers et le personnel. Elles requièrent un accompagnement individuel toute la journée.