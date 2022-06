Canton de Berne : «Abstenez-vous de gaspiller l’eau de la nappe phréatique»

Alors qu’il n’y a quasi plus d’eau dans l’Emme et que des poissons meurent, la société de pêche de Berthoud (BE) appelle la population à prendre des mesures.

1 / 3 De nombreux poissons sont morts dans ce qui reste de la rivière. Société de pêche de Burgdorf Des consignes sont données pour éviter d’empirer la situation. Société de pêche de Burgdorf La sécheresse se fait sentir de façon spectaculaire. Société de pêche de Burgdorf

À cause des températures élevées et du manque de précipitations de ces derniers jours, il n’y a presque plus d’eau dans l’Emme, près de Berthoud (Burgdorf en allemand, BE). L’association de pêche sur l’Emme de la commune appelle la population à ne pas se baigner dans la rivière et à ne pas y jeter des pierres ou des bâtons.

Sur Facebook, Sascha Jud, responsable de la gestion de la société de pêche, écrit: «Abstenez-vous de gaspiller inutilement l’eau de la nappe phréatique (lavage de voiture, arrosage excessif de la pelouse, lavage au jet du parking) car l’Emme s’enfoncera encore plus vite dans son lit de gravier».

Dans la publication, une photo montre des poissons morts gisant sur le lit asséché de la rivière. «Je vous demande instamment d’aider à protéger la vie aquatique afin de permettre aux animaux restants de survivre», poursuit M. Jud. Il demande aussi de ne pas construire de barrage dans la rivière car «ceux-ci bloquent la voie de fuite des poissons des tronçons de rivière asséchés vers les bassins profonds de seuils».

Facebook/Capture d’écran

Enfin, Sascha Jud appelle la population à signaler «le plus rapidement possible» à l’inspection bernoise de la pêche les éventuelles découvertes de poissons mourants. Son message, qui a été partagé plus de 3000 fois jusqu’à présent, fait réagir: des utilisateurs disent avoir mal en découvrant cette réalité et d’autres sont furieux qu’un tel phénomène puisse se produire.

«Même s’il pleut encore aujourd’hui, le danger ne sera pas terminé. Il faudrait des précipitations assez importantes pour que le niveau de l’eau remonte de manière adéquate et que les poissons ne soient plus en danger de mort», conclut Sascha Jud dans «20 Minuten».

