Législatives en France : Abstention record au premier tour

La participation au premier tour des élections législatives françaises atteignait 39,42% dimanche à 17h00 selon le Ministère de l’intérieur. Un chiffre en baisse de 1,3 point par rapport à 2017 où elle s’établissait à 40,75%.

La participation est aussi largement inférieure, à la même heure, à celle des législatives de 2012 (48,31%), ainsi qu’à celle du premier tour de la présidentielle de 2022 (65%). La participation est en revanche largement supérieure à celle des élections départementales et régionales de 2021 à 17h00 (26,7%). Enfin, elle est équivalente à la participation à la même heure aux élections municipales de 2020 (38,8%).

Le Lot est le département qui avait le plus voté à 17h00 dimanche (52,4%), devant les Pyrénées-Atlantiques (50,4), la Haute-Vienne (48,8), la Dordogne (48,6) et le Cantal (48,4). La participation la plus faible a été enregistrée en Seine-Saint-Denis avec 27,7%.