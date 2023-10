Elections fédérales: La faible participation n'est pas un problème

Les Suisses ont tendance à s’abstenir quand ils ne se sentent pas concernés où qu’ils ne se considèrent pas comme assez compétents sur un sujet. 20min/Vanessa Lam

Le 22 octobre, les citoyens suisses sont appelés à renouveler les élus des deux Chambres à Berne. La participation aux élections fédérales n’a pas dépassé la barre des 50% ces quatre dernières décennies. Est-ce le symptôme d’une démocratie à bout de souffle? Comment maintenir, voire augmenter l’engagement des citoyens lors de scrutins? Quelle est l’influence du vote électronique? Pascal Sciarini, professeur de sciences politiques à l’université de Genève, scrute et étudie depuis des années le comportement des électeurs et des électrices en Suisse. Il décortique les principaux enjeux liés à la participation.

Que se passerait-il si les abstentionnistes s’exprimaient?

Pascal Sciarini doute qu’un réveil des abstentionnistes bouleverserait l’équilibre des forces politiques au Parlement. Citant des enquêtes d’opinion réalisées auprès des personnes qui ne remplissent pas leurs bulletins, le professeur constate que les avis non exprimés reflètent globalement ceux des résultats réels. «Que ce soit pour les votations ou les élections, les résultats ne sont pas fondamentalement différents entre les abstentionnistes et les participants.»

Une participation vraiment si basse?

Se basant sur une étude réalisée à Genève, le chercheur souligne que si lors d’un scrutin isolé la participation peut être assez faible, sur une dizaine de votes successifs, les citoyens sont moins de 20% à ne jamais se prononcer. «La Suisse a la réputation d’être un pays à faible participation, mais c’est probablement car on vote souvent. Si l’on prend cette perspective cumulative, ce n’est pas si terrible. Sur quatre ans, il y a 80% de personnes qui ont voté au moins une fois.» Sur 10 ans, la proportion d’abstentionnistes purs et durs descend même à 10%. Pascal Sciarini considère donc qu’«en soi, la faible participation n’est pas un problème et que l’activisme politique n’est pas si anémique que ça». Ceci pour autant que certains groupes ne soient pas sous-représentés parmi les électeurs. En Suisse, les classes populaires et les jeunes participent moins ce qui «peut être à l’origine d’un problème démocratique» car les avis de ces segments de population sont moins entendus.

Voter comme on like un post Facebook?

Si l’introduction du vote par correspondance a donné un coup de fouet à la participation, environ 5% de plus, le vote électronique ne semble pas avoir le même effet selon les constatations faites jusqu’à présent. L’accès digital aux urnes ne risque-t-il pas de pousser les votants à se prononcer à la légère, à la manière dont on approuve une publication sur les réseaux par un like? Pascal Sciarini n’est pas certain. «Si on arrive à un jour où, en deux clics, sans réfléchir, on peut voter, il pourrait y avoir un risque. Mais, pour des raisons de sécurité, je doute qu’on en arrive là. Et ce qu’on observe dans les études, c’est que si les gens s’abstiennent, c’est par désintérêt ou car ils se considèrent comme incompétents. C’est-à-dire qu’ils n’ont pas pris le temps de s’informer et préfèrent s’abstenir plutôt que de voter de manière aléatoire.»

L’abstention, un mauvais signe?

Le politologue dit ne pas être «alarmé» de l’abstentionnisme helvétique, mais «pas fier non plus. Je souhaiterais qu’il y ait plus de participation, de débat et d’intérêt pour la politique. Je pense qu’il est important de souligner, notamment auprès des jeunes, que la démocratie n’est pas acquise. Pour qu’elle continue, il faut la soigner, il faut l’entretenir et il faut l’utiliser.»

Les jeunes, impossibles à mobiliser?

Le professeur genevois n’est pas dupe, certains jeunes en dessous de 25 ans resteront difficiles à mobiliser car les sujets en politique ne les concernent souvent pas encore directement. L’apprentissage civique se fait avec le temps au travers d’expériences concrètes. «Quand on progresse dans la carrière professionnelle, qu’on fait partie d’associations, qu’on fonde peut-être une famille, on s’insère davantage dans la société et la participation politique augmente. On ne peut pas changer le fait que les jeunes ne soient pas encore assez expérimentés, mais on pourrait quand même les préparer avec des formations d’éducation citoyenne mieux faites et plus systématiques que ce qu’on connaît actuellement en Suisse.»

Obligation de voter, la fausse bonne idée?