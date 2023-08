Tendance TikTok: Brookly Beckham s’empiffre face caméra

Lutter contre la solitude

En Corée du Sud, le partage des repas en famille ou entre amis est fortement ancré dans la tradition. Une augmentation des personnes vivant seules (37,2% en 2020 contre 27,2% en 2015, selon le service coréen d’informations statistiques) et un rythme de vie effréné conduisant à une solitude accrue expliquerait en partie le succès de ce phénomène apparu pour la première fois en 2009 et qui s’est depuis répandu dans le monde entier.

Regarder des gens consommer tout ce qu’ils veulent, sans aucune restriction, nourrirait aussi un fantasme de lâcher prise. «Beaucoup de personnes aimeraient pouvoir manger ce qu’elles veulent et en grandes quantités, alors qu’au quotidien elles sont dans la restriction, analyse Aurore Roose, naturopathe, sophrologue et nutritionniste, dans un article du magazine «Ça m’intéresse», consacré au sujet en juin 2021. Le fait de regarder quelqu’un qui s’autorise ce que l’on s’interdit permet d’assouvir ce désir, par projection.»

Cholestérol et diabète de type 2

Ingurgiter des quantités astronomiques de nourriture, souvent grasses et sucrées, n’est bien évidemment pas sans danger pour la santé. «Sur le plan digestif, l’ingestion excessive d’aliments est dramatique», explique la nutritionniste Nina Cohen-Koubi à «Ça m’intéresse». Cela distant la paroi de l’estomac et la personne doit certainement être dans un état de souffrance terrible après l’enregistrement.» Un épuisement du pancréas avec un risque de diabète de type 2, une augmentation du taux de mauvais cholestérol, une fragilisation des dents à cause des aliments sucrés et un stress oxydatif sont aussi des dangers mentionnés par la spécialiste.