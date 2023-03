Législatives partielles en France: Abus de Photoshop? Ces candidates sont méconnaissables

Des élections législatives partielles auront lieu les 2 et 16 avril prochains dans les 2e, 8e et 9e circonscriptions des Français habitant hors de France. À cette occasion, le parti Égalité Europe Écologie présente trois candidates: Juliette de Causans, Tatiana Boteva Malo et Samira Herbal. Leurs affiches et professions de foi respectives ont été publiées sur le site consacré à cette élection. Et si l’on compare leurs portraits à ceux diffusés dix mois plus tôt sur les tracts de campagne, ces femmes sont quasiment méconnaissables.