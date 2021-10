Hockey sur glace – Abus sexuel en NHL: les Chicago Blackhawks dans la tourmente

Kyle Beach, ici en 2013, avait dénoncé son agression sexuelle sans être entendu. imago images/ZUMA Wire

C’est une nouvelle tête qui est tombée en NHL. Joel Quenneville (63 ans), coach des Florida Panthers, a démissionné de son poste. L’entraîneur à succès a remporté trois fois la Coupe Stanley avec Chicago. C’est lors de sa période dans l’’Illinois, plus précisément en 2010, qu’il est accusé d’avoir couvert un ex-membre des Chicago Blackhawks, coupable d’avoir commis un abus sexuel sur un joueur.

Joel Quenneville n’est plus l’entraîneur des Florida Panthers. USA TODAY Sports

Ce joueur en question est Kyle Beach, un Canadien et ancien espoir des Blackhawks, qui a révélé mercredi à la chaîne de son pays TSN qu’il était le joueur non identifié à l’origine d’une enquête sur des agressions sexuelles ayant eu lieu au sein du club de NHL.

En 2010, saison qui a mené les Blackhawks à la conquête du titre en NHL, Beach était l’un des «black aces», ces joueurs qui voyagent avec l’équipe et qui peuvent être appelés à tout moment pour chausser les patins en cas de blessure.

Huet: «Je n’arrête pas de me demander s’il y a des signaux que je n’ai pas vus» Cristobal Huet était un joueur des Chicago Blackhawks au moment des faits. Mais l’actuel entraîneur-assistant du Lausanne HC n’a découvert cette affaire que récemment. «Certains anciens joueurs des Blackhawks racontent que tout le monde était au courant. Je ne trouve pas ça très correct car pour ma part, ce n’était pas le cas, réagit l’ex-gardien de buts. J’ai eu connaissance de tout ça il y a deux ou trois mois seulement, lorsqu’on m’a appelé dans le cadre de l’enquête.» Le vainqueur de la Coupe Stanley se dit «choqué et perturbé». «En ce moment, je n’arrête pas de me demander si je suis passé à côté de quelque chose à l’époque, s’il y a des signaux que je n’ai pas vus. J’y pense beaucoup.» Cristobal Huet n’en dira pas davantage. JRE

L’ailier gauche, originaire de la Colombie-Britannique, n’avait que 20 ans au moment des faits. Sous le couvert de l’anonymat, le joueur avait déjà affirmé qu’Aldrich l’aurait forcé à recevoir une fellation sans son consentement, sans quoi il allait «s’assurer qu’il n’allait plus jamais jouer dans la NHL», a révélé le Journal de Montréal.

Kyle Beach s’était fait appeler « John Doe » , un alias pour protéger son anonymat dans la procédure. Mardi, le directeur général des Blackhawks, Stan Bowman et le vice-président en charge des opérations hockey, Al Maclsaas, avaient déjà démissionné. Le club Chicago, au sein duquel évoluent les Suisses Pius Suter (25 ans) et Philipp Kurashev (22 ans) , est dans la tourmente.

«Je veux exprimer ma peine quant à la douleur que ce jeune homme, Kyle Beach, a ressentie [ … ] Mon ancienne équipe, les Blackhawks, ont trahi Kyle et une partie de la responsabilité me revient, a fait savoir Quenneville dans un communiqué sur lequel le réseau TSN a mis la main. Je veux réfléchir sur la façon dont tout cela a pu se produire et prendre le temps de m’éduquer sur la façon de rendre le hockey sain pour tous», a-t-il ajouté.

Les deux hommes ont quitté le club après que les résultats d’une enquête sur ces allégations d’agression sexuelle ont révélé que l’équipe n’avait pas traité correctement les plaintes pour inconduite déposées en 2010 contre l’ancien entraîneur vidéo Brad Aldrich. Le club de Chicago doit également payer une amende de deux millions de dollars.

«Un grand soulagement»

«J’ai un grand sentiment de soulagement. J’avais vraiment l’impression que des mensonges avaient été proférés. Et c’était important et spécial de faire sortir la vérité», a expliqué Kyle Beach. La procédure intentée à son initiative accusait Aldrich de l’avoir agressé, lui et un autre joueur, en mai 2010, et la direction de l’équipe de n’avoir pris aucune mesure jusqu’en juin pour ne pas distraire le club de sa course à la Coupe Stanley, la première décrochée par les Blackhawks depuis 1961.

«Le voir (son agresseur) avec l’équipe, avec la Coupe Stanley, m’a donné l’impression de n’être rien, de ne pas exister. J’avais l’impression qu’il avait raison et que j’avais tort.» Kyle Beach, joueur victime d’un abus sexuel en 2010

Aldrich a quitté les Blackhawks à la fin de la saison 2010 en présentant sa démission tout en étant autorisé à participer aux célébrations du titre. Kyle Beach, lui, avait été appelé chez les Blackhawks pendant les séries éliminatoires de 2010, en provenance de la réserve, en tant que joueur d’entraînement, un moment «très spécial» selon lui.

«Malheureusement, quelques semaines plus tard, les souvenirs ont été brisés et ma vie a été changée à jamais», a-t-il expliqué. Beach, un ailier gauche de 31 ans, s’est rappelé qu’il était douloureux de voir Aldrich faire la fête avec l’équipe après le titre.

«Je me sentais malade, malade de l’estomac, a-t-il résumé. Il ne s’est rien passé. Sa vie était la même que celle de la veille. Le voir avec l’équipe, avec la Coupe Stanley, m’a donné l’impression de n’être rien, de ne pas exister. J’avais l’impression qu’il avait raison et que j’avais tort.»

Le début du combat

Beach a confié qu’il a gardé le silence sur les abus afin de pouvoir continuer à poursuivre son rêve de jouer dans la NHL, un objectif qu’il n’a jamais atteint. «J’ai fait ce que je devais faire pour survivre, pour continuer à poursuivre mon rêve, a-t-il dit. Donc, je n’en ai pas parlé».

Après quelques années dans la Ligue américaine, avec les IceHogs de Rockford, le joueur a poursuivi sa carrière en Europe. Il a notamment évolué en première division autrichienne et joue actuellement en troisième division allemande avec les Black Dragons d’Erfurt. Tout au long de sa vie, le joueur dit avoir subi les conséquences de l’agression et s’est notamment tourné vers l’alcool et les drogues.

Dans une publication Instagram, Kyle Beach a remercié toutes les personnes qui l’ont soutenu. Mais l’ancien des Blackhawks a également expliqué que malgré les résultats des investigations et les excuses du club, sa bataille ne faisait que commencer. «Les Blackhawks continuent de tenter de détruire mon cas dans les tribunaux», a-t-il écrit. Je prône la communication ouverte pour faciliter les échanges dans le futur afin de promouvoir la sécurité, la santé, ainsi que le bien-être de la société dans son ensemble.»