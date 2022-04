Suisse – Enquête sur les abus sexuels: «Ce que propose l’Eglise est scandaleux»

Le modèle de l’enquête menée en France

En France, la Commission indépendante sur les abus dans l’Église catholique (Ciase) avait enquêté pendant deux ans et demi sur l’ampleur de la pédocriminalité au sein de l’Église catholique de France. Son rapport, publié l’automne dernier, s’était révélé accablant: plus de 216’000 mineurs auraient été victimes de clercs et de religieux depuis 1950. En outre, entre 2900 et 3200 pédocriminels hommes – prêtres ou religieux – auraient sévi au sein de l’Église catholique en France depuis 1950. Le président de la Conférence des évêques de France avait exprimé «sa honte et son effroi» et demandé pardon aux victimes.