Abus: Un évêque suisse veut abolir le célibat et permettre l’ordination des femmes

Dans un entretien à la «NZZ am Sonntag», l’évêque de Bâle et président de la Conférence des évêques suisses (CES), Felix Gmür, reconnaît ses erreurs dans l’enquête sur les abus sexuels au sein de l’Église catholique. «Je n’ai pas suffisamment pris en compte le point de vue des victimes», admet-il. Il regrette d’avoir accordé au début de son mandat épiscopal trop d’importance à la mise en œuvre juridiquement correcte des procédures. Mgr Gmür veut désormais s’attaquer à la morale sexuelle dans l’Église catholique, qui ouvre la voie aux abus. Selon lui, le moment est venu d’abolir le célibat obligatoire des prêtres. «Je n’ai aucun problème à imaginer des prêtres mariés», dit-il. La volonté de réforme de l’évêque du diocèse de Bâle va encore plus loin: «Je suis pour l’ordination des femmes. La subordination des femmes dans l’Église catholique m’est incompréhensible. Des changements sont nécessaires.»