Abus sexuels dans l'Église: les fidèles menacent de ne plus payer

Un «système de dissimulation»

La première catholique de Suisse dresse un constat très critique de l’état de l’Eglise catholique du pays, dont elle déplore «le système de dissimulation qui contribue à perpétuer les abus sexuels». Pour elle, engager des prêtres et du personnel élargi relève aussi de la responsabilité des paroisses, donc des autorités de droit public ecclésiastique. Dès lors, pour éviter notamment que des gens connus pour avoir commis un abus soient néanmoins engagés, «il faut, entre autres, professionnaliser la gestion du personnel, clarifier l'échange d'informations et empêcher la destruction de dossiers».

Abolir le célibat obligatoire

Renata Asal-Steger souhaite un changement indispensable des structures de base de son Eglise, notamment des rapports de pouvoir. Et elle exhorte à aller plus loin encore: participation des femmes, séparation des pouvoirs dans le droit canonique et morale sexuelle. Dans cette perspective, elle est pour l’abolition du «célibat obligatoire» des prêtres.