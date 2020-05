Abus sexuels et torture: un père fera 9 ans de prison

Rédiger un nouveau commentaire

au bûcher ! 12.05.2020 à 17:21

Mais bordel! On est soit disant dans un pays civilisé et des gens se prennent des peines aussi basse pour bousillier la vie des autres ? Déjà que le nombre de violeurs ou bourreaux condamnés est super faible mais en plus les peines sont tellement petites ! C'est RIDICULE !