Viol: les révélations de l'ex-joueuse de football Vera Pauw

Football : Abus sexuels et viol: «Pendant 35 ans, j’ai gardé cela secret»

La sélectionneuse néerlandaise de l’Irlande Vera Pauw a notamment révélé avoir été violée par «un important responsable dans le milieu du football» quand elle était jeune.

La Néerlandaise Vera Pauw, actuellement sélectionneuse de l’équipe féminine d’Irlande, a affirmé vendredi avoir été violée et agressée sexuellement par trois hommes travaillant dans le football néerlandais quand elle était joueuse, et déploré que la fédération n’ait pas traité ses accusations correctement. Ces révélations ont suscité les excuses de la fédération néerlandaise de football (KNVB), qui a jugé «inacceptable qu’elle n’ait pas pu bénéficier d’un environnement de travail sûr».

Pauw, aujourd’hui âgé de 59 ans, est considérée comme l’une des pionnières du football féminin aux Pays-Bas. «Pendant 35 ans j’ai gardé cela secret pour le reste du monde, pour ma famille, pour mes coéquipières et mes joueuses», a-t-elle écrit dans un communiqué diffusé sur Twitter.

«Un important responsable»

«Même ceux qui sont les plus proches de moi ne sont pas au courant de ce viol commis par un important responsable dans le milieu du football quand j’étais une jeune joueuse. Plus tard, j’ai été la cible de deux autres agressions de la part d’autres hommes. Tous trois travaillaient dans le football néerlandais à l’époque», a-t-elle précisé.

«Seuls ceux en qui j’ai confiance savaient avant aujourd’hui les abus sexuels systématiques, les abus de pouvoir, les brimades, l’intimidation, l’isolement auxquels j’ai été confrontée comme joueuse et comme sélectionneuse dans le football néerlandais», a encore ajouté celle qui avait reçu une distinction honorifique de la KNVB en 2017.

Plainte déposée

«Ces dernières années, j’ai essayé de faire en sorte que cette affaire soit examinée de manière juste et équitable par les autorités du football néerlandaises mais sans succès. Certaines personnes préféraient ne pas ébruiter ce viol et ces agressions sexuelles plutôt que de m’apporter le soutien dont j’ai besoin pour parler de cette histoire», a ajouté la sélectionneuse. «Je ne peux plus garder le silence», a encore asséné Vera Pauw, qui a annoncé avoir porté plainte auprès de la police néerlandaise.