Les cases aux diagonales jaunes, réservées aux livreurs, sont «régulièrement bloquées et les règles sont largement transgressées», dénonce le Canton, dans un communiqué publié ce vendredi. Il annonce donc des mesures contre les abus. Après une action de sensibilisation dès lundi prochain, les autorités vont intensifier les contrôles et punir «plus fréquemment» les contrevenants. Ceux-ci risqueront de 40 à 100 francs d’amende.

Si les places de livraison sont réservées aux professionnels, les particuliers ont le droit de les occuper, mais à des conditions précises. La durée de l’arrêt y est limitée à 20 minutes pour laisser monter ou descendre des passagers, et à 40 minutes pour charger des marchandises «de taille conséquente». Sauf que ces limitations ne semblent que rarement respectées. Selon le Département des infrastructures et la Fondation des parkings, le temps moyen de stationnement pour d’autres motifs qu’un déchargement est de plus d’une heure; soit trois fois plus longtemps que ne l’autorise l’ordonnance sur la signalisation routière.