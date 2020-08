il y a 16min

Agression sexuelle Abusée à 15 ans, Rose McGowan donne enfin le nom de son agresseur

L’actrice américaine, qui a notamment participé à la chute du producteur Harvey Weinstein, accuse Alexander Payne d’avoir profité d’elle lorsqu’elle était adolescente.

de Cover Media

Rose McGowan a révélé le nom du réalisateur qu'elle accuse d'avoir profité d'elle quand elle avait 15 ans dans une interview pour Variety. Rose McGowan a choisi de rendre publiques des accusations d'agression sexuelle contre le cinéaste Alexander Payne, déclarant «qu'il était temps».

L'actrice, qui est l'une des stars responsables de la chute du poids lourd hollywoodien Harvey Weinstein, a exigé des excuses d'Alexander Payne dans une série de tweets lundi (17 août 20), affirmant qu'il avait agi de manière inappropriée avec elle, quand elle avait 15 ans. «Vous m'avez fait m'asseoir et avez joué un film porno soft-core que vous avez réalisé pour Showtime sous un pseudonyme, a-t-elle écrit. Je me souviens encore de votre appartement à Silverlake. Vous êtes très bien doté. Vous m'avez laissée au coin d'une rue après ça. Je veux juste une reconnaissance et des excuses. Je ne veux pas détruire. »

Alexander Payne. AFP

Les représentants du réalisateur de Sideways n'ont pas encore répondu, mais entre-temps, l'ancienne star de Charmed s'est entretenue avec Variety sur WhatsApp et a développé ses tweets. «Je me sens très mal pour moi-même quand j'avais 15 ans, a-t-elle déclaré. J'avais auditionné pour lui. Il m'a ramené chez lui par la suite. J'ai arrêté la comédie après ça et j'ai été découverte... six ans plus tard. Ce n'est qu'après que les histoires de HW (Harvey Weinstein) ont été rendues publiques que j'ai redécouvert cette douleur. Ça faisait des années que je considérais ça comme une rencontre sexuelle, sans comprendre ce que c'était vraiment. C'était une situation de prédation sexuelle. La première fois qu'on m'a montré un porno hétéro. »

Rose McGowan avait déjà évoqué un incident qui lui était arrivé quand elle avait 15 ans, mais jusqu'à lundi, elle n'avait jamais cité de nom, qualifiant simplement l'homme impliqué de «très célèbre» dans une interview en 2018 avec Ronan Farrow. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle avait attendu pour nommer l'auteur présumé de son agression, elle a répondu: «Il était temps.»