Fille de 15 ans abusée : Abuseur principal condamné à la prison et banni de Suisse

Trois personnes se sont retrouvées devant le juge pour avoir eu des relations sexuelles avec une mineure. Le principal prévenu a écopé de prison. Ses deux compères obtiennent du sursis.

Trois hommes, deux Macédoniens du nord et un Kosovar, résidant en Suisse ont comparu lundi devant le tribunal à Saint-Gall. Ils étaient accusés de divers délits dont le plus grave était des actes sexuels avec une enfant. En octobre 2019, les prévenus auraient eu des rapports sexuels en groupe avec la victime, alors âgée de 15 ans dans un lieu loué en ville de Saint-Gall.

L’ancien ami de la victime l’aurait forcée à avoir des relations contre sa volonté lors de deux rencontres distinctes. Il lui aurait également procuré de l’alcool et de la drogue et lui aurait montré des vidéos pornographiques.

Parmi les autres délits, on reproche à deux des trois prévenus des infractions à la loi sur la circulation routière, à la loi sur les armes, ainsi que la possession et la diffusion de pornographie dure et de vidéo de violence extrême. L’un des prévenus, qui n’a pas d’antécédents, devait répondre uniquement d’actes sexuels avec un enfant.