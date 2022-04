Genève : Abuseur sexuel présumé mais en liberté provisoire

Un quinquagénaire a admis avoir perpétré des actes sexuels sur sa belle-fille. Il a néanmoins obtenu d’être libéré dans l’attente de son procès.

Une femme d’une vingtaine d’années a accusé son beau-père d’avoir abusé d’elle à plusieurs reprises, il y a quelques années en arrière, «en contrepartie d’autorisations de sorties le soir». Ce dernier, interpellé l’automne passé, a admis la plupart des faits. Lors d’une descente à son domicile, des agents ont saisi des fichiers pornographiques mettant en scène la victime. Le quinquagénaire se retrouve prévenu pour avoir «fait subir et filmé ou photographié les actes sexuels et d’ordre sexuel» qu’il commettait sur sa belle-fille, mais aussi pour avoir «fabriqué, téléchargé, consulté ou diffusé des fichiers pédopornographiques». Un dernier point que l’homme réfute.

Contre l’avis du Parquet et du Tribunal des mesures de contrainte (TMC), le prévenu a néanmoins obtenu sa libération provisoire, révèle la «Tribune de Genève». Selon lui, il n’habite plus avec sa belle-fille depuis dix mois mais vit seul, séparé de sa femme et les faits auraient cessé depuis quatre ou cinq ans. Dans un arrêt rendu le 13 janvier, la Chambre pénale de recours va dans son sens: le risque de collusion «ne peut être retenu (…) Une interdiction d’approcher peut suffire». Elle élimine aussi le risque de récidive. Enfin, l’entourage de la victime, «s’il devait être appelé à témoigner, ne paraît pas exposé à un risque de pression.»