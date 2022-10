Australie : AC/DC sort le livre pour enfants «AB/CD»

«Le plus grand groupe de rock’n’roll de l’histoire présente l’abécédaire le plus rock de tous les temps», annonce Love Police Books, éditeur d’«AB/CD» d’AC/DC qui sortira le 11 novembre 2022.

Le livre, en anglais, est destiné aux enfants. Il présente l’alphabet avec des dessins et beaucoup d’humour. Forcément, chaque lettre est une référence à la formation australienne. «A comme Angus (ndlr: guitariste et cofondateur), qui pense que c’est une chance de porter un uniforme scolaire et de marcher comme un canard» ou «C comme Cliff (ndlr: Williams), qui joue à la basse, n’aime que quatre notes et a un joli visage», peut-on lire. Il sera vendu 25 francs.