Le Canton de genève abaisse et aère le futur quartier des Acacias

Les plus hauts immeubles seront bâtis en bordure du secteur. Le centre accueillera des îlots d’au plus six étages. Une place centrale triangulaire de 7600 mètres carrés a été prévue.

Le canton a revu sa copie. En mai dernier, il présentait une première version du plan localisé de quartier dit «Acacias 1», une zone de 16 hectares (la taille du quartier des Eaux-Vives) située au cœur du PAV, soit le secteur Praille-Acacias-Vernets, aujourd’hui industriel, où l’ambition est de bâtir la ville de demain. Après avoir reçu plusieurs remarques, notamment de la Ville de Genève, il a rendu publique ce lundi sa seconde mouture. Résultat: le projet remanié comporte des immeubles plus bas en son centre, une véritable et généreuse place du quartier, une tour de moins, et l’école est pleinement intégrée au parc qui bordera l’Aire, la rivière remise à ciel ouvert pour l’occasion.

Une grande place centrale

Les constructions les plus hautes seront situées en bordure. Faisant huit étages, elles s’élèveront à 28 mètres le long de la route des Acacias, et à 30 mètres le long de celle des Jeunes. Au centre, en revanche, les architectes ont abaissé les gabarits: ce sera six étages maximum, parfois quatre, les immeubles étant constitués en îlots ouverts avec, en leur centre, de la végétation plantée en pleine terre. Par ailleurs, vu qu’il manquait «la fameuse place du village», ainsi que l’a noté le conseiller d’Etat Antonio Hodgers, un bâtiment complet a été ôté, afin d’offrir un espace de 7600 m² entièrement dédiés aux piétons. Deux cents logements et 8% des surfaces dévolues à l’habitat ont ainsi été perdues, mais l’élu juge que cela en valait la peine.